La comisión de la DANA en Les Corts vuelve el día 30 con más técnicos y sin fecha para las víctimas

La comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la DANA del 29 del octubre se reanudará el próximo 30 de septiembre con la intervención de más técnicos, sin que se haya fijado el calendario de los siguientes comparecientes ni cuándo acudirán las asociaciones de víctimas.

Así lo ha decidido este jueves la Mesa de esta comisión que, hasta el momento, solo ha celebrado una sesión de comparecencias, la del pasado 1 de julio, en la que intervinieron ingenieros y arquitectos.

PSPV-PSOE y Compromís habían pedido que primero hablaran las víctimas. "Nos costó mucho que se incluyera a las asociaciones en el plan de trabajo. Hay una intención clara de dilatar al máximo la comparecencia", ha apuntado Alicia Andújar, representante de los socialistas valencianos en la Mesa de la comisión, mientras que Isaura Navarro, diputada de Compromís, ha insistido en que PP y Vox incluyeron a estos colectivos por "la presión" de la oposición.

Tanto el PP como Vox han defendido que comparezcan primero los técnicos para así tener una "visión global" y "poner un contexto" de lo que ocurrió ese día. "Así quienes comparezcan después tendrán más información para preparar su intervención", ha apuntado Vicente Betoret, vicepresidente de la comisión, y ha recordado que el plan de trabajo de la comisión prevé una reunión cada tres semanas, con seis comparecientes cada día.

La presidenta de la comisión, Miriam Turiel (Vox), ha coincidido en que primero comparezcan en la comisión de investigación los técnicos para aportar "una visión global".