COCEMFE reclama soluciones para reparar ascensores dañados por la DANA sobre todo en viviendas con personas con movilidad reducida

La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana, COCEMFE, sigue detectando en los municipios afectados por la DANA casos de personas con movilidad reducida que no pueden salir de sus domicilios debido a los problemas para reparar los ascensores de sus edificios.

El objetivo es poder coordinar acciones concretas y priorizar soluciones para las personas con discapacidad, personas mayores o personas en situación de dependencia que requieran atención urgente. Según Albert Marín, presidente de COCEMFE, hay numerosas personas afectadas que están siendo prisioneras en sus casas.

Uno de esos afectados es Albert Perpinyà quien sufre enfermedad muscular degenerativa y vive en un segundo piso en Catarroja. En su caso el ascensor se quedó en la planta -1 y por el momento no ha sido reparado lo que está limitando su día a día.

Afirma que gracias al ascensor podía hacer una vida relativamente normal y desplazarse por ejemplo al trabajo. Desde COCEMFE su presidente reitera que no sólo se trata de reparar los ascensores si no también las plataformas instaladas en los patios con escaleras en los que no se podía instalar una rampa.

Todo ello supone que los gastos de reparación se disparen por lo que reclama una solución a la administración. Insiste en que también la Generalitat podría articular una línea de ayudas para los casos más graves. Los plazos más comunes para la sustitución o reparación oscilan entre los 3 y los 9 meses.