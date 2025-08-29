EL TIEMPO

Cielos despejados y descenso de temperaturas mínimas y máximas

Consulta aquí la previsión meteorológica de la AEMET para este veintinueve de agosto y para este próximo fin de semana en la Comunitat Valenciana

EFE

València |

Imagen de una playa de València en agosto 2025
Imagen de una playa de València en agosto 2025 | Manuel Bruque - Agencia EFE

El cielo de la Comunitat Valenciana lucirá un aspecto despejado este viernes, veintinueve de agosto, con intervalos de nubes altas, y se espera un descenso de mínimas y máximas en el litoral, con cambios ligeros en el resto de la región y viento flojo variable.

Para el sábado, treinta de agosto, el pronóstico de la AEMET es muy similar, con cielo poco nuboso o despejado, temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en descenso en el litoral y en ascenso en el interior.

Las temperaturas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas veinticuatro horas han oscilado entre 24,9 ºC y 35,6 ºC en València; entre 24,5 ºC y 37,5 ºC en Alicante; y entre 25,2 ºC y 32,2 ºC en Castelló.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer