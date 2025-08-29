Cielos despejados y descenso de temperaturas mínimas y máximas

El cielo de la Comunitat Valenciana lucirá un aspecto despejado este viernes, veintinueve de agosto, con intervalos de nubes altas, y se espera un descenso de mínimas y máximas en el litoral, con cambios ligeros en el resto de la región y viento flojo variable.

Para el sábado, treinta de agosto, el pronóstico de la AEMET es muy similar, con cielo poco nuboso o despejado, temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en descenso en el litoral y en ascenso en el interior.

Las temperaturas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas veinticuatro horas han oscilado entre 24,9 ºC y 35,6 ºC en València; entre 24,5 ºC y 37,5 ºC en Alicante; y entre 25,2 ºC y 32,2 ºC en Castelló.