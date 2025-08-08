Cielo despejado, sin descartar chubascos y bajada ligera de las máximas el domingo

La Comunitat Valenciana registrará un fin de semana con cielo despejado, sin descartar algún chubasco con tormenta tanto sábado como domingo en algún punto y temperaturas con pocos cambios el sábado y ascenso ligero en el litoral de Valencia y Castellón y descenso en el de Alicante e interior de Valencia el domingo.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este fin de semana y para hoy es la siguiente:

Viernes

Para hoy viernes, se espera cielo con intervalos de nubes altas, y con nubes bajas por la mañana en el litoral de Valencia y Castellón, temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, excepto un posible ligero descenso de las máximas en el interior de Valencia y viento flojo variable tendiendo a viento flojo del este y del sureste la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central y sur de Alicante.

Sábado

Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas y, por la tarde, nubosidad de evolución diurna en el interior, donde no se descarta algún chubasco o tormenta, temperaturas con pocos cambios y viento flojo variable, tendiendo a viento flojo del este por la tarde.

Domingo

El cielo seguirá poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde, sin descartarse chubascos acompañados de tormenta.

Las temperaturas mínimas tendrán cambios ligeros y las máximas irán en ascenso ligero en los litorales de Valencia y Castellón, y en ligero descenso en el litoral de Alicante e interior de Valencia, mientras que el viento será flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo la segunda mitad del día.

Temperaturas extremas en las últimas 24 horas

Castellón: 22,7 y 31 grados

València: 23,3 y 31,3 grados

Alicante: 21,8 y 32,1 grados