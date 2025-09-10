Chubascos aislados en el litoral de la Comunitat Valenciana y máximas en ascenso este miércoles

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este miércoles nuboso en el litoral, donde no se descartan chubascos aislados ocasionalmente acompañados de tormenta, que irán remitiendo durante la mañana; las temperaturas mínimas descenderán y las máximas subirán, de forma localmente notable en Valencia y Alicante.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento soplará flojo variable, aumentando a moderado, de oeste y noroeste en el interior, y sur y sureste en el litoral.

Para el jueves, se espera un cielo poco nuboso o despejado; temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso, y viento flojo del oeste, tendiendo al mediodía a este, moderado en el litoral y flojo con algún intervalo de moderado en el resto.

Balance temperaturas

La localidad alicantina de Benidorm ha marcado este martes la temperatura diurna más alta de la Comunitat Valenciana, 30,6 grados, en una jornada en la que el termómetro ha bajado -especialmente en Alicante- respecto al lunes, cuando la máxima fueron los 36,8 grados de Orihuela (Alicante).

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por detrás de Benidorm, donde la temperatura ha bajado un grado respecto al lunes, se ha situado la capital alicantina, con 30,4 grados (tres menos); Orihuela, con 29,8 grados de Orihuela (siete menos); Rojales, también con 29,8 grados (casi seis menos); y Elche con 29,5 (siete menos).

A continuación, el termómetro ha marcado en Jalance (Valencia) 29,4 grados (tres menos que el día anterior); en Llíria (Valencia) 28,5 (cuatro menos); en Atzeneta del Maestrat (Castellón) 28,3 grados (tres y medio menos) y en Carcaixent (Valencia) 28 grados (cinco menos).

Por lo que respecta a las otras dos capitales de provincia, en Castellón se han medido 27,6 grados (casi tres menos que el lunes) y en València 27,1 grados (una bajada de tres grados).