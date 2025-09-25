Christian Lesaec (Damnificados DANA), sobre Gan Pampols: "No tiene sentido que marche ahora"

La Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud ha criticado la "enorme falta de empatía y sensibilidad" hacia las personas afectadas mostrada por el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Francisco José Gan Pampols, y ha cuestionado su "capacidad" para "asumir sus responsabilidades".

La entidad se ha referido así tras las declaraciones realizadas por Gan Pampols en las que afirmaba que "autoprotección es no bajar al garaje a por el coche". "Si a toda la gente de l'Horta Sud se le hubiese avisado como tocaba, diciendo la que nos venía encima, evidentemente la gente no habría bajado a los garajes. Esas declaraciones no son muy apropiadas. Son incluso insultantes en el sentido de que nos echa a nosotros la responsabilidad y eso no es así", critica Christian Lesaec.

Lesaec también ha valorado la salida de Gan Pampols como responsable de la reconstrucción de la DANA tras afirmar que su trabajo al frente de la recuperación ha concluido. "El propio Gan Pampols comentó que él consideraba que la reconstrucción tardaría, si todo iba bien y todo el mundo colaboraba, cuatro o cinco años.Evidentemente, el trabajo de reconstrucción no está hecho. Estamos en el inicio", valora el presidente de la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud.

"Por lo tanto, no tiene demasiado sentido que se marche ahora. Estos pequeños encontronazos con Pampols y las víctimas nos hacen pensar que igual no es la persona más adecuada", censura Christian Lesaec.