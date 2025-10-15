La CHJ saca a información pública el desvío y conexión del barranco de La Saleta con el Nuevo Cauce

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Valencia publica este miércoles el anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que saca a información pública el proyecto de conexión del barranco de la Saleta con el nuevo cauce del Turia. Se trata de una obra pendiente desde hace décadas y que hubiera podido reducir considerablemente los efectos de la riada de hace un año.

El proyecto de “Acondicionamiento del Barranco de La Saleta” en su tramo Aldaia-Nuevo Cauce estará a disposición de los interesados que deseen consultarlo y presentar alegaciones durante 20 días hábiles, es decir, hasta el próximo 12 de noviembre. Una vez solventado este trámite la CHJ ya se podrá licitar la obra, presupuestada en 98 millones de euros.

El proyecto pretende reducir el riesgo de inundación en Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Quart de Poblet y las pedanías valencianas de la Torre, Castellar-l’Oliveral y Forn d’Alcedo. Para ello se acondicionará el barranco entre la autovía A-3 y la CV-33, se canalizará mediante la construcción de una conducción cerrada bajo los cascos urbanos de Aldaia y Alaquàs y se creará una vía verde desde Alaquàs a Xirivella que lo conectará con el Nuevo Cauce.

El Ayuntamiento de València no ve con buenos ojos esta actuación si no va acompañada de otras para aumentar la capacidad del Nuevo Cauce. El consistorio de la capital calcula que el desvió de La Saleta, que a su vez está conectado con el del Poyo, incrementaría en 830 metros por segundo el agua que recibiría el Nuevo Cauce. Algo que, según ha dicho en varias ocasiones el gobierno local, pondría en riesgo València en caso de una riada como la de hace un año. Por su parte, los municipios de l’Horta Sud rechazan estas objeciones y piden que la obra pueda ejecutarse cuanto antes para evitar nuevas consecuencias catastróficas como las de la dana del 29 de octubre de 2024.