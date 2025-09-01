La CHJ retira 5.500 m3 de material en 10 kilómetros del cauce del Turia

La delegada del Gobiernoen la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado este lunes las obras adecuación y limpieza tras la dana que realiza la Confederación Hidrográfica del Júcar en el cauce del Turia, con una inversión de un millón de euros. Bernabé ha explicado que los trabajos arrancaron en junio y ya se ha actuado en los términos de Quart, Xirivella y Mislata. Desde mediados de agosto los trabajos se centran en Xirivella y València.

Según la Delegada, solo queda un tramo de unos tres kilómetros del cauce por limpiar. Hasta ahora se han recogido más de cinco mil metros cúbicos de materiales arrastrados por la riada, de los que la mitad corresponden al término de València.

El Ayuntamiento de Valencia puso también en marcha el pasado 6 de agosto trabajos de limpieza en el nuevo cauce, después de acusar a la confederación de retrasarlos demasiado. Pilar Bernabé asegura que las máquinas contratadas por el consistorio solo han trabajado tres días, mientras que las del Gobierno -dice- no han descansado en todo el verano.

La delegada del Gobierno ha anunciado que durante el primer semestre del año que viene se ejecutarán las obras de limpieza e impermeabilización de los taludes del nuevo cauce, presupuestada en un millón y medio de euros.

Alertas a la población

"Ha sido siempre una prioridad que en las zonas urbanas se pudiera trabajar en lo que es la protección. Estamos priorizando, yendo al ritmo más rápido posible para poder preparar los cauces, pero esto siempre tiene que ir combinado con la principal de las necesidades y obligaciones de una administración: la de la protección civil y la de avisar a la ciudadanía ante una situación de peligro", ha dicho al ser preguntada por si están preparados los barrancos en el caso de que se vuelva a repetir un episodio de lluvias como el del 29 de octubre.

Así, ha pedido "aprender de todos los errores y ser conscientes de cuáles son las prioridades" que, "por encima de todo", ha recalcado, son "proteger a las personas". "Y ahí hay que buscar las fórmulas para que el Gobierno valenciano, en este caso, que es el responsable de la protección civil y de advertir a la población, ponga en marcha las mejores medidas".

En esta línea, ha señalado que el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tiene este lunes una "oportunidad" para en su comparecencia en la Diputación Permanente de Les Corts, explicar a los grupos "cuáles son las medidas que el Gobierno valenciano va a implementar para mejorar la protección, los avisos y la manera de proteger a la ciudadanía ante situaciones climatológicas que, desgraciadamente, se van a dar más porque las consecuencias del cambio climático son imparables".