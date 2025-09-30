La CEV prevé que la economía valenciana crezca en el entorno del 2,8% en 2025

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha recogido en su último informe trimestral que la economía valenciana podría registrar un crecimiento de un 2,8% en 2025, varias décimas por encima de lo esperado en el conjunto de España.

Según Ricardo Miralles, director de Economía y Análisis de la CEV, del lado de la demanda, el avance se ha apoyado en "un mayor dinamismo del consumo de las familias, una clara mejoría de la inversión y la aportación positiva del sector exterior, tanto en bienes como en servicios". Desde el lado de la oferta, la evolución ha sido "más heterogénea, con fuerte dinamismo en la construcción, avances en los servicios y una mejoría moderada en la industria, mientras que el sector primario mantiene retrocesos".

"El sector exterior ha mostrado solidez, con exportaciones que crecieron un 2,6 % trimestral y registraron un ligero avance del 0,2 % anual, sustentadas sobre todo en la provincia de Valencia", ha apuntado Miralles, al tiempo que ha indicado que el saldo comercial se mantiene "positivo", con una tasa de cobertura del 102,4 %, "muy superior" a la media nacional.