La CEV constata que la actividad empresarial en la zona dana se ha recuperado en un 90% pero a distintos ritmos

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana constata que la actividad empresarial en la zona afectada por la DANA se ha recuperado en un 90 %, aunque los ritmos de avance son desiguales. El PIB de la zona cayó cerca de un tres por cierto en el cuarto trimestre de 2024.

En el plano macroeconómico, la patronal autonómica estima --a partir de datos de la AIReF, del INE y del IVIE-- que la dana provocó en la zona afectada una caída del PIB del 2,8% en el cuarto trimestre de 2024, cuando, de no haberse producido el episodio, la economía habría crecido alrededor de un 1%. El impacto supuso, por tanto, una pérdida de 3,8 puntos de PIB trimestral y más de 15 puntos en términos anualizados.

En el ámbito microeconómico, la recuperación avanza a un ritmo más moderado y según Eva Blasco, presidenta de la CEV en Valencia, hay diferencias notables según el sector, el tamaño y la localización de las empresas.

Respecto a las ayudas han constatado que su tramitación ha sido poco ágil e insisten es necesaria una mayor coordinación. También reclaman recomendaciones y protocolos para que las empresas sepan actuar ante las emergencias meteorológicas.

En materia de infraestructuras, la CEV advierte que, pese al avance general de la reconstrucción, todavía existen actuaciones por finalizar o incluso por iniciar, especialmente en el ámbito hidráulico, el saneamiento y los accesos urbanos; reclama acelerar las obras pendientes y diseñar infraestructuras resilientes frente al cambio climático, que garanticen la seguridad y competitividad del territorio.