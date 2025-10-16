Los Centros de Día del Kolectivo Jóvenes del Parke reabren para seguir con su labor social con los menores y jovenes de l´Horta Sud

Los Centros de Día del Kolectivo Jovenes del Parke de Massanassa, que se vieron afectados por la DANA, reabren este jueves. Por un lado el Kolectivo cuenta con un centro de día de apoyo convivencial para niños entre 5 y 14 años y otro centro de inserción sociolaboral desde los 14 hasta los 25 años.

Interior del centro durante los trabajos de reforma. | Kolectivo

Desde el pasado mes de Abril aseguran que la consellería de Servicios Sociales ha dejado de abonarles mensualmente los 45.000 euros destinados al mantenimiento y la actividad de ambos centros. Según Juanmi Fernández, director del centro, los impagos se deben a una represalia política.

Tras la DANA no han dejado de atender a sus usuarios a pesar de no disponer ni de materiales ni de los centros que han necesitado una reforma de 40.000 euros y para lo que abrieron un crowfundig a través del que recibieron donaciones para poder abordar los trabajos que han concluido recientemente después de encontrar numerosos problemas para abordarlos.

Además cuentan con el único punto de reparto de alimentos que hay en la actualidad en la zona, que ayuda a más de 300 familias, lo que supone dar cobertura a más de 1000 personas. Pide sensibilidad a las instituciones y que entiendan que en una situación como la actual son necesarias medidas urgentes especialmente en un barrio como el de Parque Alcosa de Alfafar que tras la DANA ha sido más castigado.