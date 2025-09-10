CCOO PV y UGT-PV se concentran para reclamar las 37,5 horas: "Es de justicia social"

Los sindicatos CCOO PV y UGT-PV se han concentrado este miércoles frente a la sede de la CEV en Castellón, Valencia y Alicante para reclamar la reducción de la jornada laboral en 37,5 horas.

Así, al grito de 'Queremos trabajar con más dignidad' han defendido que es "de justicia social" aprobarla y alertan de que, si no sale adelante, continuarán con las movilizaciones.

El secretario general de UGT-PV, Tino Calero, ha insistido en que se debe aprobar este marco general que luego se concretará en una negociación colectiva "responsable".

Calero ha cuestionado las críticas de la patronal valenciana, debido a que el tejido de la Comunitat lo constituyen sobre todo pymes, y al respecto ha recordado que también se posicionaron contra el incremento del salario mínimo interprofesional. "La realidad es que no se han destruido puestos de trabajo, sino todo lo contrario, y se ha revitalizado la actividad económica", ha aseverado.

En este sentido, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha recalcado que es "es el momento de hacerlo" y ha incidido en que "la economía está creciendo, se está creando empleo y de mayor calidad gracias a la reforma laboral".

"La reducción beneficiará a casi al 77% de las personas asalariadas en la Comunitat", ha apuntado.

La secretaria general de CCOO PV ha subrayado que con esta medida "se avanzará en la corresponsabilidad", pero ha recalcado que también beneficiaría al conjunto de las empresas". "Los beneficios están siendo estratosféricos. Por dinero no será".