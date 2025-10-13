CCOO y UGT seguirán exigiendo una paz justa para Palestina y mantienen la huelga del 15 de Octubre

Los sindicatos CCOO y UGT han confirmado que mantienen la convocatoria de huelga contra el genocidio en Palestina prevista para el 15 de octubre a pesar del anuncio de un plan de paz. Afirman que ningún plan puede considerarse de paz si excluye al pueblopalestino e insisten el conflicto no puede quedar reducido al silencio.

Tino Calero y Ana García, secretario general de UGT, y secretaria de general de CCOO respectivamente, reiteran que hay motivos para movilizarse.

Han convocado paros de dos horas en cada uno de los turnos de trabajo para el próximo día 15. En turno de mañana, los paros se convocan de las 10 a 12 horas para jornadas partidas y continuas; en turno de tarde, serán desde las 17 hasta las 19 horas en jornadas continuas y, para jornadas continuas en turno de noche, los paros serán desde las 2 a las 4 de la mañana. Además, a las siete de la tarde, se han convocado movilizaciones en las tres capitales.

Desde la sección sindical de enseñanza de CGT animan a la comunidad educativa a sumarse a la huelga general contra el genocidio puesto que asegura la comunidad educativa no puede permanecer indiferente ante el exterminio de un pueblo en pleno siglo XXI.