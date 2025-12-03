CCOO reclama mejoras laborales y salariales para los trabajadores con discapacidad en la Comunitat Valenciana

CCOO ha reclamado, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una mejora de las condiciones laborales y salariales y la eliminación de cualquier tipo de discriminación en el empleo para estas personas. En la actualidad la falta de acceso al mercado laboral ordinario continúa siendo uno de los mayores desafíos para estas personas cuya tasa de actividad según el sindicato es de tan solo un 35,5 %.

Según Ana Belén Montero, secretaria de Políticas Públicas y Protección Social, las tasas de paro de este colectivo son elevadas.

Considera que se debe revisar la utilización de los centros especiales de empleo, puesto que deben ser un paso previo a la incorporación al empleo ordinario, manteniendo su finalidad social y con condiciones dignas. Además plantea aumentar las cuotas de reserva, incrementándolas atendiendo a las plantillas y reorientar la política de incentivos hacia el empleo ordinario.

Desde Asindown han lanzado la “Guía de mejores prácticas Quedar Mejor” para llevar la inclusión al siguiente nivel y ayudar a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con las personas con discapacidad intelectual y a conseguir, mediante acciones concretas, una inclusión real.