DÍA DISCAPACIDAD

CCOO reclama mejoras laborales y salariales para los trabajadores con discapacidad en la Comunitat Valenciana

En nuestro territorio 328.390 personas se encuentran en una situación de discapacidad de las que cerca de la mitad están en edad de trabajar.

Amparo Sánchez

València |

discapacidad
discapacidad | pexel

CCOO ha reclamado, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una mejora de las condiciones laborales y salariales y la eliminación de cualquier tipo de discriminación en el empleo para estas personas. En la actualidad la falta de acceso al mercado laboral ordinario continúa siendo uno de los mayores desafíos para estas personas cuya tasa de actividad según el sindicato es de tan solo un 35,5 %.

Según Ana Belén Montero, secretaria de Políticas Públicas y Protección Social, las tasas de paro de este colectivo son elevadas.

Considera que se debe revisar la utilización de los centros especiales de empleo, puesto que deben ser un paso previo a la incorporación al empleo ordinario, manteniendo su finalidad social y con condiciones dignas. Además plantea aumentar las cuotas de reserva, incrementándolas atendiendo a las plantillas y reorientar la política de incentivos hacia el empleo ordinario.

Desde Asindown han lanzado la “Guía de mejores prácticas Quedar Mejor” para llevar la inclusión al siguiente nivel y ayudar a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con las personas con discapacidad intelectual y a conseguir, mediante acciones concretas, una inclusión real.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer