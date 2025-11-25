CCOO avisa de la rearticulación del patriarcado con negacionismo y recortes en servicios de atención a las mujeres

Comisiones Obreras ha recordado que las violencias machistas están también muy presentes en el ámbito laboral puesto que una de cada tres mujeres ha sufrido acoso en el algún momento. Desde el sindicato recuerdan que la jornada del 25 de Noviembre es un día reivindicación y de denuncia de la violencia de género en todas sus formas: violencia física, psicológica, económica o por ejemplo sexual.

Comisiones Obreras ha presentado una guía de recursos y derechos con la que dotar de herramientas a los representantes sindicales para acompañar y proteger a las trabajadoras en sus puestos de trabajo. Según Empar Pablo, secretaria de Dones i Igualtat, es importante que todas las empresas cuenten con protocolos contra el acoso.

La secretaria general de CCOO, Ana García, ha mostrado su preocupación por la rearticulación del patriarcado porque la extrema derecha e incluso la derecha están en modo negacionista de la violencia de género.

Ha reiterado que no va a haber justicia ni igualdad si el 50% de la población no cuenta con derechos efectivos para poder desarrollar sus proyectos de vida.