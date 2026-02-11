CCOO advierte que la privatización de la FP va en incremento en la Comunitat Valenciana

Un estudio de Comisiones Obreras concluye que la privatización de la Formación Profesional se ha incrementado un 10% respecto al curso pasado. Según el estudio cerca de un 35 % de las plazas ofertadas, 68.518, son impartidas en centros privados.

El estudio concluye que las cinco familias con un índice más alto de privatización son Sanidad; Imagen y Sonido; Comercio y Marketing; imagen personal y administración y gestión. Xelo Valls, Secretària General de CCOOPV Educació, lamenta que la privatización se esté produciendo en titulaciones de alta empleabilidad.

Una situación que aseguran ha ido a más desde que el PP accedió a la Consellería de Educación incumpliendo el aumento de la oferta pública y limitando el acceso a una parte del alumnado. El coste de estudiar un ciclo formativo en un centro privado en la Comunitat Valenciana puede estar entre los 3.000 y 5.000 euros por curso.