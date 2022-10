Cavani: "Dentro de mí me movía algo por irme al Valencia"

Edinson Cavani analiza su trayectoria como jugador y su llegada al Valencia CF después de las diferentes opciones que le surgieron a última hora como Real Sociedad o Villarreal.

Desafío del Valencia CF

"Es un equipo nuevo, con compañeros que no conoces, así que se necesita un tiempito. Gattuso me dijo que empezara poco a poco, pero que me veía bien y tenía que jugar. A mí me gustan los desafíos. Claro que en los primeros minutos tenía mucha incertidumbre, pero el entrenador creía que estaba en condiciones para jugar".

Su llegada a Valencia

"Soy una persona a la que le gusta que las cosas fluyan, no tomo decisiones por obligación sino que dejo que se vaya desarrollando y encaminando. Si se tiene que dar, tienes que sentir las cosas y van a ir pasando. En el momento que se empieza a hablar del Valencia ya me tocó. Escuchaba comentarios negativos del club, pero yo lo tenía como un equipo que siempre había estado ahí. Aparecían otras ofertas, incluidas de España. Pero las cosas se fueron concretando con el Valencia y sabía que era aquí mi lugar, por el interés de la gente, que me dijeran que apostaban mucho por mí... Eso es por lo que me muevo. Aunque me digan lo que sea, yo no hago caso, me tienes que demostrar lo contrario para pensar mal; prefiero comprobarlo por mi cuenta. Yo escuchaba y solamente sonreía, pero dentro de mí me movía algo por irme al Valencia".

Ayuda de psicologo

"La primera vez que fui fue tras la remontada del Barça al PSG. Me afectó bastante y hay cosas que te sobrecargan. En cinco minutos cambió todo lo que veníamos haciendo. Es un golpe tan grande, que no puedes controlar y que, aunque es fútbol, te toca otras partes de tu persona, con síntomas de ansiedad, sudores fríos, me mareaba durmiéndome y ya tenía miedo de dormirme… Me preguntaba: '¿Tengo un problema en la cabeza?".