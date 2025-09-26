La cátedra Aguas de Valencia celebra diez años formando a los alumnos de la UPV

La cátedra Aguas de Valencia, impulsada por Global Omnium y la Universitat Politècnica de Valencia, cumple una década formando al alumnado. Durante este tiempo el alumnado ha tenido la oportunidad de conocer los distintos ámbitos en los que desarrolla su labor Aguas de Valencia así como también aportar sus ideas al desarrollo de la entidad a través de sus trabajos de investigación.

Durante la mañana se han celebrado varias mesas para analizar el trabajo de la cátedra. | Onda Cero

Según Vicente Fajardo, director general en Global Omnium, los cambios climáticos o los avances digitales han demostrado que es necesario contar con personal más diverso y con distintas habilidades.

Ante esta perspectiva otro de los retos pasa por atraer y retener talento por lo que confían en ir incorporando gente gracias a las becas con las que cuentan para seguir mejorando. El rector de la UPV, José Esteban Capilla, asegura que esta cátedra ha sido ejemplar dentro de las 110 cátedras de la universidad y que ha cumplido con su objetivo de formación del alumnado.

Confía en que sea el comienzo de otros diez fructíferos años para ambas partes.