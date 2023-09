Catalá: "El Valencia no puede utilizarse para ganar protagonismo político"

La Alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha salido al paso tras la rueda de prensa realizada por Juanma Badenas, líder de VOX en el Ayuntamiento. Afirma la Alcaldesa que "el Valencia CF ya se vio en las últimas elecciones no puede utilizarse para ganar protagonismo político. Ya lo intentó otro partido político y otros líderes y no funcionó. Es un camino equivocado. El Valencia CF es una institución que debe respetarse y se ha de trabajar desde el Ayuntamiento por mejorar al máximo la situación que tiene el Valencia pero no debe usarse para ganar visibilidad. En esta ciudad ya hemos visto que no funciona".

Y anuncia que se reunirá con el resto de grupos municipales para debatir en torno a ese nuevo convenio sobre el Nuevo Mestalla. "Me comprometí a hablar con el resto de partidos políticos. Lo que pasa es que hemos estado estos dos meses de verano analizando el convenio y el trabajo que dejó hecho el anterior equipo de gobierno para ver si podíamos mejorarlo, para ver nuestra opinión sobre ese convenio. Ahora mismo estamos ultimando esa cuestión para reunirnos con los grupos municipales y nos reuniremos y yo estaré encantada de escuchar que propuesta tiene VOX para resolver este problema", afirmaba Catalá.