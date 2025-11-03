Catalá sustituye los maceteros que instaló Ribó en la plaza del Ayuntamiento por otros de nuevo diseño

El gobierno local de València ha comenzado a retirar este lunes los maceteros con el escudo de la ciudad que Compromís y el PSPV-PSOE instalaron en 2020 en la plaza del Ayuntamiento, en el marco de la peatonalización provisional de este emblemático espacio del centro de la ciudad. Los 182 maceteros van a ser sustituidos por 52 nuevas jardineras cuyo diseño responde al catálogo técnico aprobado hace unos días para unificar la estética de todo el mobiliario urbano que se instale a partir de ahora en el centro de la ciudad.

El PP y Vox van a gastar 430.000 euros en esta ‘operación estética’ de la plaza del Ayuntamiento. Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, los maceteros son “feos” y por eso la alcaldesa, María José Catalá, se había comprometido a cambiarlos:

La sustitución de los maceteros se prolongará durante tres semanas, con el fin de que pueda estar acabada antes de la Navidad. Los trabajos se realizarán por las noches para no afectar la actividad en la plaza del Ayuntamiento. Parte de los maceteros retirados se reutilizarán como refugios para gatos en las colonias felinas, mientras que otros serán reubicados en distintos puntos de la ciudad y el resto se almacenarán.