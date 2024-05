Catalá sobre el nuevo Mestalla: "Tenemos que buscar el consenso para blindar la ciudad y hacer que el Valencia cumpla sus compromisos"

La Alcaldesa de Valencia María José Catalá ha vuelto a hablar sobre la situación del nuevo Mestalla en la presentación del Centenario de la Volta a Peu. Y ha insistido en buscar el consenso con el resto de formaciones políticas para desbloquear lo de las fichas urbanísticas.

"Yo creo que tenemos que dar todos un paso hacia adelante, que el tema del Valencia requiere un consenso de ciudad. Yo siempre he intentado ese consenso desde el principio, sigo intentándolo, sigo buscándolo, persiguiéndolo, voy a intentar que esto sea un acuerdo de consenso entre todos y vamos a ir avanzando. Desde luego a mí solo me importa la ciudad, para mí la ciudad es lo primero, tenemos que intentar alcanzar un consenso para proteger la ciudad, para blindar la ciudad y para que hacer que el Valencia cumpla sus compromisos con la ciudad".

Respecto a la reunión de portavoces que se produjo el pasado jueves manifestaba que "yo creo que se han producido ya como dos, tres reuniones entre miembros de la corporación municipal. Nosotros cada paso que hemos dado, cada momento complejo que hemos tenido, hemos tenido una reunión. Se ha hecho contacto con los concejales, Pepe Marí, Juan Giner, que son los que llevan directamente el tema. Han hecho varias reuniones, esta es una más. Bueno, yo creo que tengo algo de esperanza, porque el PSOE acto seguido anunció que de alguna manera planteaba un posible acuerdo en el Pleno. A mí todo lo que sean acuerdos y consensos políticos me gustan. Yo creo que al final hay que conseguir sacar el tema de la disputa política y convertirlo en proyecto de ciudad, entonces, ojalá lo consigamos, ¿no? Hasta la fecha, el ayuntamiento que yo presido no ha aprobado nada y que lo que yo planteo y está sobre la mesa son los documentos que dejó el anterior equipo de gobierno, ese es el ejemplo más claro de mi búsqueda de consenso".

El PSPV manifestaba que iba a presentar una moción para que las fichas urbanísticas vayan junto al convenio y a los avales. "Yo debería ver ese documento para poder valorarlo", manifestaba Catalá, "todavía no se ha presentado la moción y no puedo valorar algo que no he visto".

Este último partido en Mestalla ante el Girona se está preparando una manifestación multitudinaria para dejar vacío el estadio. La Alcaldesa reconocía que a ella tampoco le gusta ni la gestión deportiva ni social del Valencia. "Yo creo que hay un descontento por parte de la afición con la gestión deportiva, con la gestión de la sociedad. Y como en otros momentos he dicho alto y claro, me mantengo. Yo creo que se tiene que hacer una mejor gestión deportiva, una mejor gestión de la sociedad, y que evidentemente hay un disgusto y un descontento. A mí lo que me corresponde como alcaldesa en este momento es proteger a la ciudad y generar el marco jurídico y urbanístico adecuado para que el Valencia cumpla en sus compromisos urbanísticos con la ciudad. No puedo meterme en la gestión deportiva porque no es mi competencia, ni puedo meterme en la gestión societaria porque tampoco es mi competencia. Solo puedo proteger la ciudad con un marco urbanístico razonable y que cuide sobre todo los intereses de la ciudad. En esas manifestaciones se habla del descontento social y deportivo. Y sobre estamos hablando de otra cuestión que son el marco jurídico y urbanístico de la parcela antigua de Mestalla y la parcela nueva de Mestalla".