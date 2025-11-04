Catalá y Mompó prudentes ante el futuro de la Generalitat y el PPCV

El Partido Popular empieza a analizar la situación política actual de cara a elegir a su candidato ante unas hipotéticas elecciones anticipadas si no prospera en Les Corts la elección de Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat. Entre las opciones la alcaldesa de Valencia, Mª José Catalá, y el presidente de la Diputación de Valencia Vicent Mompó.

Catalá ha afirmado que mantendrá una actitud prudente y discreta y que seguirá trabajando en sus obligaciones como alcaldesa, con absoluta disciplina, lealtad y respeto. Sobre el proceso de sucesión la alcaldesa de València no ha querido pronunciarse al respecto y confía en que la situación se resuelva de forma ágil.

El presidente de la Diputación de Valencia y presidente provincial del PP, Vicent Mompó, ha afirmado que las decisiones del partido sobre el sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat las toma el PP, y no va ser Vox quien les diga lo que tienen que hacer. Sobre la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la Generalitat Mompó dice que no es el momento de pensar en ello e insiste está seguro que Génova oirá al partido en la Comunitat Valenciana para elegir la mejor opción.

Reconoce que de cara a unas elecciones la opción de Catalá les gusta a todos y que está seguro que Pérez Llorca lo hará muy bien si es elegido para sustituir a Mazón hasta 2027.