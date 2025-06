Catalá desbloquea la finalización de las obres de la ‘escoleta’ del Cabanyal

El Ayuntamiento de València ha desbloqueado la finalización de las obras de la nueva ‘escoleta’ municipal del barrio de El Cabanyal. Los trabajos arrancaron hace ahora casi un año -en agosto de 2023- y en principio debían haber acabado en un plazo de ocho meses, es decir, en abril del año pasado.

Sin embargo, el gobierno local ha ido concediendo a la adjudicataria de las obras hasta seis aplazamientos de la fecha de finalización. Y ahora, según ha sabido Onda Cero, en su última reunión laJunta de Gobierno Local aprobó el modificado de proyecto que solicitó el año pasado la constructora debido a la necesidad de ejecutar trabajos no contemplados y por la aparición de elementos ocultos, como un pozo en el susuelo de la parcela. Si no surgen nuevos contratiempos, las obras acabaran por fin este próximo 7 de julio. Después habrá que equiparla y dotarla de personal, por lo que seguramente todavía no podrá abrir sus puertas en septiembre de cara al inicio del próximo curso escolar, sino a lo largo del mismo.

Sin fondos europeos

Esta escuela infantil era de uno de los equipamientos previstos con la financión europea de la estratègia para el desarrollo urbano, social e inclusivo (EDUSI) del Cabanyal. Sin embargo, los restrasos en la ejecución motivaron que finalmente se perdieran esos fondos comunitarios y el Ayuntamiento ha tenido que asumir con sus propios recursos el millón y medio de euros que ha costado la ‘escoleta’.

El centro tendrá seis aulas con un total de 75 plazas para niños de 0 a 3 años. Está situado en la manzana delimitada por las calles de Francesc Eiximenis, Llavador, Lluís Despuig y Poble Nou de la Mar, aunque el acceso será desde la avenida Blasco Ibáñez.