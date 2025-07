El capitán del Levante UD Vicente Iborra cuelga las botas entre lágrimas

Hay despedidas de futbolistas que duelen. La de Vicente Iborra es una de ellas. No solo para el levantinismo donde se ha convertido ya en una verdadera leyenda sino para todo el fútbol. Es difícil encontrar hoy en día un jugador con los valores que atesora Iborra. Y este viernes ha anunciado su adiós como futbolista aunque seguirá vinculado al club de sus amores como primer asistente de Julián Calero.

No ha podido contener las lágrimas. Ni en el capítulo de agradecimientos ni cuando ha querido recordar a su hija Alma fallecida a las cuatro días de nacer. "Mi peor momento deportivo y personal fue la pérdida de nuestra primera hija. Siempre nos ha acompañado, nos ha guiado y la hemos sentido cerca" (afirmaba entre lágrimas) Y recordaba que "cada vez que juego aquí en el Ciutat igual no lo sabéis pero sus cenizas están en el césped. Imaginaos lo que significaba para mi cada minuto, cada partido que jugaba en el Ciutat".

Acompañado del presidente levantinista Pablo Sánchez, el centrocampista arrancaba la rueda de prensa anunciando su retirada. "He decidido dejar el fútbol en activo después de muchos años. No es una decisión fácil, no es un día que quería que llegara, pero llega, hay que afrontarlo. Es el momento de afrontar nuevas experiencias, una nueva etapa. Siento que he dado todo lo que podía dentro del campo lo dejo con el orgullo de lo vivido, con las experiencias que me lleva y con la máxima ilusión de seguir una etapa, siguiendo en el club como asistente principal del míster, Julián Calero".

En el capítulo de agradecimientos se volvía a emocionar al hablar del equipo de sus sueños. "Mi agradecimiento al Levante donde llegué con 15 años. Ha sido mi otra casa, he vivido y he cumplido sueños. Donde tan feliz he sido, a veces nos quita la vida, pero no, no podríamos vivir sin nuestro puto Levante, ¿verdad Tatón? Creo que el fútbol ha dibujado un cuento precioso en mi historia".

No quiere homenajes

Aunque se merece el mejor de los homenajes, el propio Iborra ha manifestado que no lo quiere. "Ni quiero homenajes ni nada relacionado. Sigo en el Levante, en el fútbol y el cariño de la afición es lo máximo. No me hace falta ningún homenaje. El mejor es que la gente esté contenta conmigo", aseguraba.