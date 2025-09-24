Cantó (AVL) considera que conflictivizar la lengua de manera permanente no va a ningún sitio

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Lengua Verònica Cantó ha reiterado que la propuesta del cambio de nombre de la institución, anunciada este martes por el president, no prosperará puesto que no se dan las condiciones necesarias de consenso para llevarlo a cabo.

Cantó, ha defendido la trayectoria consolidada de esta institución estatutaria, que en 2026 cumplirá veinticinco años de existencia, y ha considerado que no es bueno hacer saltar consensos ya asumidos por la propia sociedad, como el que permitió su creación.

Insiste en que el valenciano lo que necesita es estabilidad y una promoción real de su uso en todos los ámbitos. Según Cantó la AVL no está a la deriva, tal y como afirmaba Mazón, y recuerda que la Academia fue aprobada en 1998 con un amplio consenso que no se da en la actualidad para proceder a su cambio de nombre.

Apoyo Diputación

La diputación de Valencia destinará una partida de 200.000 euros a la Acadèmia Valenciana de la Llengua a través de un acuerdo de colaboración con el objetivo de compensar el recorte sufrido por la entidad por parte del Consell. Hoy ambas partes se han reunido para concretar las actividades que desarrollarán.

Según la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, con su aportación quieren dar apoyo a la academia, para que pueda desarrollar las actividades que tenía previsto, y que el valenciano tenga el reconocimiento que se merece.

En concreto la AVL podrá desarrollar, entre otras, las actividades entorno al trabajo del escritor Francesc Almela i Vives tal y como ha explicado la presidenta de la Acadèmia Verònica Cantó y también podrá reeditar su colección de comics sobre personajes y fiestas, que cuentan con una gran acogida, gracias al apoyo de la Diputación.