REACCIONES ANUNCIO MAZÓN

Cantó (AVL) considera que conflictivizar la lengua de manera permanente no va a ningún sitio

Para compensar el recorte sufrido por la entidad por parte del Consell la Diputación de Valencia destinará una partida de 200.000 euros.

Amparo Sánchez

València |

La presidenta de la AVL, Verónica Cantó (izqda) y la vicepresidenta de la Diputación, Natalia Enguix, se han reunido para concretar el acuerdo de colaboración.
La presidenta de la AVL, Verónica Cantó (izqda) y la vicepresidenta de la Diputación, Natalia Enguix, se han reunido para concretar el acuerdo de colaboración. | Onda Cero

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Lengua Verònica Cantó ha reiterado que la propuesta del cambio de nombre de la institución, anunciada este martes por el president, no prosperará puesto que no se dan las condiciones necesarias de consenso para llevarlo a cabo.

Cantó, ha defendido la trayectoria consolidada de esta institución estatutaria, que en 2026 cumplirá veinticinco años de existencia, y ha considerado que no es bueno hacer saltar consensos ya asumidos por la propia sociedad, como el que permitió su creación.

Insiste en que el valenciano lo que necesita es estabilidad y una promoción real de su uso en todos los ámbitos. Según Cantó la AVL no está a la deriva, tal y como afirmaba Mazón, y recuerda que la Academia fue aprobada en 1998 con un amplio consenso que no se da en la actualidad para proceder a su cambio de nombre.

Apoyo Diputación

La diputación de Valencia destinará una partida de 200.000 euros a la Acadèmia Valenciana de la Llengua a través de un acuerdo de colaboración con el objetivo de compensar el recorte sufrido por la entidad por parte del Consell. Hoy ambas partes se han reunido para concretar las actividades que desarrollarán.

Según la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, con su aportación quieren dar apoyo a la academia, para que pueda desarrollar las actividades que tenía previsto, y que el valenciano tenga el reconocimiento que se merece.

En concreto la AVL podrá desarrollar, entre otras, las actividades entorno al trabajo del escritor Francesc Almela i Vives tal y como ha explicado la presidenta de la Acadèmia Verònica Cantó y también podrá reeditar su colección de comics sobre personajes y fiestas, que cuentan con una gran acogida, gracias al apoyo de la Diputación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer