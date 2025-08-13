La campaña citrícola en la Comunitat será inferior a la del año anterior, un 3% menos

A las puertas del inicio de la campaña citrícola, la previsión es que la producción sea inferior a la de la anterior campaña, un 3% menos. Desde La UNIÓ Llauradora también estiman que se sitúe en un 11% por debajo de la producción media de la Comunitat Valenciana.

Carles Peris, president de La UNIÓ, ha explicado que esta fase negativa supone un millón de toneladas de diferencia respecto a la tendencia general de la Comunitat, líder en España en producción de cítricos. Entre las causas ha destacado una mayor exigencia agronómica y el cambio climático.

Peris ha advertido que para recuperar las producciones anteriores es necesario que las Administraciones abran líneas de ayuda para facilitar a los productores la reconversión del viejo arbolado en plantaciones más jóvenes capaces de producir más. Además, ha señalado que esta situación podría llevar a una ligera subida de los precios y a una menor ocupación, algo que también ha apuntado Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores.

Aguado ha concluido que estas circunstancias han motivado que el mercado se mueva antes que el año pasado, especialmente en la compra de mandarinas y naranjas.