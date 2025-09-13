Camilo y su tribu hacen historia en el primer concierto oficial de carácter internacional en el Roig Arena

Dice Camilo que España es su segunda casa y que se siente en familia cuando la tribu le abraza. Una tribu que en Valencia estuvo formada por doce mil seguidores que volvieron a abrazarle dentro de su tour por España que arrancó el pasado 8 de Agosto en Sitges y que concluirá el próximo 19 de Septiembre en Alcalá de Henares.

Camilo ha sido el primer artista internacional en actuar en el Roig Arena. | Roig Arena

No era la primera vez que Camilo hacia parada en Valencia a donde regresaba tres años después de su actuación en la Marina Sur y con el privilegio de convertirse en el primer artista internacional que actúa en el Roig Arena. Durante el concierto el artista colombiano decía estar orgulloso "por tocar en este lugar, es un recinto de talla internacional".

Descalzo, como es habitual en sus conciertos, con un collar con las iniciales de su mujer y sus hijas (Índigo, Evaluna y Amaranto) y una flor dibujada en su ceja aparecía desde el fondo del escenario para deleitar a los presentes abriendo el repertorio con "Una vida pasada" y "Millones" y saludándoles con un "¿qué pasa Valenciaaaa? y recordándoles que "amar sigue siendo nuestra revolución".

Dos horas de concierto pasando de la calma en la interpretación en varios solos de guitarra en temas como "Maldito ChatGPT" o "Querida yo" a la energía con la que ponía a bailar a todo el recinto con temas como "Autodiagnóstico", su popular "Vida de rico" o "La boda" previa a la que Camilo anunciaba "es el momento de sacar los anillos" y para sorpresa de todos se producía en las gradas una petición de matrimonio.

Camilo durante su actuación en el Roig Arena. | Roig Arena

Sorpresas de la noche

Ya lo había anunciado Camilo previo al concierto que durante la noche habría sorpresas. La primera de ellas la actuación con el cantante de flamenco pop Luis Cortés con el que interpretaba, con la sola compañía de una guitarra, "Desamarte". El de Burjassot le agradecía la oportunidad de cantar con él sobre el escenario del Roig Arena"hace nada estaba escuchando su música, hoy estoy compartiendo escenario con él, que sepáis que los sueños se cumplen".

Evaluna compartió escenario con su pareja y fue una de las sorpresas de la noche. | Amparo Sánchez

Y esperada por toda la tribu era Evaluna Montaner, esposa del colombiano, y muy apreciada por todos sus seguidores. Y lo hacía para cantar juntos "Machu Picchu" o "Plis" y casi no abandonar el escenario hasta el final del concierto.

Admiración por la Comunidad Valenciana

Camilo aprovechaba una de sus intervenciones para recordarle a los valencianos que los admira después de todo lo vivido tras la DANA del 29 de Octubre afirmando que "no puedo más que sentir una profunda admiración por la Comunidad Valenciana. Unidos consiguieron levantarse de uno de los momentos más difíciles. Queremos aplaudir como la Comunidad Valenciana se hizo una y nosotros mientras desde lo lejos estábamos con medio corazón acá con ustedes".

La noche en el Roig Arena acababa con globos gigantes sobrevolando a los asistentes al ritmo de "Kesi" e "Índigo" y con un Camilo entregado levantando la bandera de su tribu.