'Cámaras y barro', un pódcast que reivindica la labor de los reporteros gráficos valencianos durante la DANA

La Unió de Periodistes Valencians ha estrenado este jueves el pódcast 'Cámaras y barro', una investigación realizada por el periodista José Luis Lucas, ganador de la décima edición de la Beca Emili Gisbert, sobre el el papel de los reporteros gráficos valencianos durante la DANA.

La investigación recoge testimonios inéditos de profesionales como Miguel Ángel Montesinos, fotógrafo de Levante-EMV, que tuvo que aferrarse a un parque infantil de Paiporta para salvar la vida, o Mónica Torres, fotoperiodista de El País, que vivió de la crecida desde su casa, situada junto al barranco del Poyo, en Picanya.

"Su tarea fue esencial para documentar y comunicar una de las emergencias más graves de los últimos años", ha apuntado Vicent Marco, presidente de la Unió de Periodistes Valencians.

A partir de esta semana, cada jueves se publicará uno de los cinco episodios de este pódcast que repasa como se cubrió mediáticamente aquella barrancada y qué supuso para las personas que estaban detrás de las cámaras.

Este pódcast es "un homenaje a los fotoperiodistas que a menudo quedan fuera del foco informativo, pero que, en aquel momento, fueron los primeros en llegar a las zonas afectadas", ha afirmado Marco.