Buscan a la pareja fotografiada al resguardarse bajo una estatua de la tormenta en Valencia

La tormenta de este lunes en Valencia sorprendió a una pareja que no dudó en resguardarse bajo 'La Pamela', una estatua obra del escultor Manolo Valdés. Este momento vivido en la Marina Real de Valencia fue capturado por una fotógrafa que ahora busca a estos enamorados.

Sandra Ruiz, la autora de la fotografía, apreció desde lejos cómo una pareja se abrazaba mientras se guarecía de la lluvia al cobijo de la estatua cuando se desató una fuerte tormenta en la capital este lunes. Al salir de trabajar, cámara en mano, Sandra Ruiz no pudo resistirse a la idílica imagen y, por eso, les sacó la foto. . "Les hice varias fotos y de hecho, pensé hasta en gritarles para pedirles el teléfono y enviarles la foto", dice la fotógrafa, según declaraciones recogidas por el Periódico de Aragón. "Es que el entorno ayudaba mucho, imagínate, la pamela, el reloj, la lluvia...", señala la autora.

Al compartir la instantánea con su familia, le animaron a buscar a los protagonistas para que pudieran tener y guardar ese bonito recuerdo. "Si yo fuera uno de los fotografiados, me encantaría tenerla. Imagínate, alguien que no conoces te hace esta foto en un día de lluvia... sí, definitivamente me gustaría tenerla", reflexiona.

La imagen recorre ya las redes sociales compartida por muchos usuarios que quieren que se encuentre a la feliz pareja, pese a la dificultad de identificarlos por ser un zona bastante transitada de la ciudad, por lo que podrían ser turistas. "Será complicado porque además esta es una zona en la que se mueve mucha gente que viene de visita, quizás no sean ni de Valencia, pero por intentarlo...", apunta Sandra. Los internautas conmovidos por la escena, no cesan en su empeñe de encontrarlos difundiendo la foto en sus perfiles. "La gente me pide permiso para compartirla en Instagram, en Twitter y yo les digo que sí, la foto en realidad es de todos, sobre todo de la pareja de debajo de la Pamela", comenta.