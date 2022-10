Brugui: "Estoy seguro que lo vamos a conseguir"

Este miércoles Roger Brugué ha sido protagonista en la sintonía de Onda Deportiva Valencia donde ha repasado desde sus inicios hasta su actual momento en el Levante UD

Llegada a Valencia y robo

Estaba buscando casa y tenia toda la mudanza en el coche, fui a cenar con mi pareja y al volver al coche pues, sorpresa. Cuando estaba yendo hacia el coche tuve un presentimiento… y cuando llegué ya vi los cristales en el suelo… Se llevaron todo, todo lo que interesaba, zapatillas, ropa, maletas… pero todo lo de la cocina lo dejaron, tostadoras y todo eso lo dejaron, ya se podían haber llevado eso.

Su fichaje y su cesión

Yo firmo aquí con Paco, hago la pretemporada y entre todos decidimos irme para Miranda para jugar en segunda, conocer la categoría, porque todavía soy joven y terminar de dar ese salto.

Soy de Báscara, es un pequeño pueblo del Alt Ampurdá, me dio por jugar en el cole, mi padre jugaba al futbol, me apunté al equipo del pueblo y empecé a despuntar, empecé a crecer y al final pues he conseguido llegar. Empecé más que siendo goleador era un jugador que generaba muchas ocasiones pero me faltaba esa tranquilidad para acabar. Lo he trabajado mucho a lo largo de mi carrera, con un coach, a nivel mental… y lo he corregido, el año pasado metí ocho y este año llevo dos.

El lio de su madre y Orriols

Al lado de mi pueblo hay uno que se llama Orriols, ya hemos tenido conflicto con eso en casa porque mi madre no se entera mucho de lo del barrio de Orriols y cabreada decía que porque ponían que habían fichado a un delantero de Orriols si es de Báscara porque hay pique entre los pueblos porque están muy cerca.

Allí no soy héroe nacional pero si que les hace gracia que haya uno que juegue, ellos se ponen contentos, les hace gracia, te siguen… pero el pueblo sigue siendo el mismo y nada ha cambiado para mi.

Su salida al Nastic

Irme a Tarragona fue muy complicado, no estaba en ninguna cantera, estudiaba en la universidad y sí que es verdad que iba bien en el amateur en el Figueras y el Nastic se pone en contacto conmigo e incluso pagan traspaso y digo yo, hostia, estos van a pagar, voy a ir ahí y a ver como va. Es justamente en ese momento cuando empiezo a vivirlo como profesional porque quería serlo.

"Nadie me ha regalado nada"

Nadie me ha regalado nada porque no tengo contactos ni familiares ni de nada, vengo de un pueblo, solo he jugado en el Figueras. Empecé en el filial tuve la suerte de que el entrenador del filial subió al primer equipo, con 19 años empecé a jugar algún partido en segunda y me quedé en el primer equipo aunque con momentos jodidos porque tuve aquello del contrato que si jugaba 10 partidos te cambiaba el contrato, no me quisieron cambiar el contrato, estuve apartado por eso varios meses, no podía jugar, la segunda vuelta no pude estar, el equipo descendió en Segunda B a dos días de arrancar me querían dejar sin ficha y entre una cosa y otra al final tuve contrato aunque estuve dos jornadas sin ficha, después de ese momento todo ha ido rodado.

Todos los entrenadores que he tenido tiene lo suyo en mi carrera, Rodri es el que me hace debutar, Gordillo es que dice que me quedo en el primer equipo y luego Enrique Martín que es el que me hace jugar hasta que llego a esa cifra de 9 partidos.

Seguro del ascenso

Estoy muy contento en el Levante, sé que es muy difícil volver de una cesión, tener minutos e importancia y la verdad es que estoy en el mejor sitio donde puedo estar. Es un placer que se fijaran en un jugador de Segunda B y sería un sueño poder subir con el Levante UD. Estoy seguro que lo vamos a hacer, veo a la gente muy metida, motivada, muy concentrada, quieren volver a primera porque saben que no es su sitio la segunda.

Expulsión en el banquillo

Me expulsan en el banquillo porque creo que los árbitros querían empezar fuerte e incluso hablé con el arbitro y me dijo que tranquilo que había puesto en el acta para que fuera un partido que había pagado el pato del barullo del banquillo… pero al final me cayeron dos.

Gol contra el Villarreal

Me quedo en el gol ante el Villarreal, ya no por lo bonito sino porque se estaba empatando, el partido estaba complicado y sirvió para abrir la lata y ganar el partido. Luego el gol del Andorra, bien, pero no sirvió para nada