Bordera, a bordo de la 'Flotilla' que va rumbo a Gaza: "Lo intentaremos hasta el último momento"

El diputado de Compromís viaja en el 'Sirius', una de las embarcaciones que forman parte de esta acción humanitaria

Núria Moreno

València |

El diputado de Compromís en Les Corts Juan Bordera ofrece una rueda de prensa desde la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza.
El diputado de Compromís en Les Corts Juan Bordera ofrece una rueda de prensa desde la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza. | EFE / Biel Aliño

Juan Bordera, diputado de Compromís en Les Corts, es uno de los miembros de la 'Global Sumud Flotilla', la llamada 'Flotilla de la Libertad', que seguirá su travesía hasta Gaza este sábado desde el puerto de Túnez, donde se encuentra la embarcación, aunque temen no poder llegar debido a "alguna intervención israelí".

Este viernes, en una conexión con los medios de comunicación, ha reconocido que tienen "miedo", pero "más miedo nos da - añade - que continúe la violación de la legalidad internacional". "Lo que venga lo afrontaremos con la mayor de las resistencias pacíficas".

"Los ánimos están muy altos", ha apuntado, pese a los dos ataques sufridos por la flotilla en un territorio que no esperaban: "Nos han hecho más fuertes".

Bordera ha denunciado que el "genocidio" de Gaza está causando "muchos más muertos" de los que se conocen de forma oficial y ha afirmado que Israel tiene que saber que "cada vez está más sola" en el ámbito internacional.

Los integrantes de esta acción colectiva humanitaria han recibido formación en protocolos para saber cómo actuar en cada uno de los posibles escenarios y dónde colocarse en caso de intervención para que lo que ocurra quede registrado en las cámaras de a bordo, así como sobre la actitud pacífica que deben mostrar en caso de intervención.

