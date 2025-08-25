HUELGA BOMBEROS

Los bomberos del Consorcio de Valencia suspenden la huelga de celo por "responsabilidad con el ciudadano"

La medida llevaba en marcha desde el pasado 1 de julio y, tras la consulta realizada entre la plantilla, se ha levantado también para comprobar si existe voluntad política de solucionar los problemas que arrastra el servicio

ondacero.es

Valencia |

Imagen de archivo de un vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.
Imagen de archivo de un vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. | CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS

Los bomberos del Consorcio Provincial de València han decidido suspender de la huelga de celo que llevaban a cabo desde el pasado 1 de julio y por la que no hacían horas extra. Desde UGT aseguran que, tras la consulta realizada entre la plantilla, esta medida se ha levantado por “responsabilidad” ante el actual panorama nacional y el riesgo de incendios forestales.

Helios Martín, delegado de UGT en el Consorcio, ha destacado que la prioridad del cuerpo continúa siendo “la protección de la ciudadanía” y que esta decisión pretende servir también para comprobar si existe voluntad política de solucionar los problemas que arrastra el servicio.

El delegado ha explicado que Vicent Mompó, presidente de la Diputación de València, les ha traslado que mejorará los servicios e infraestructuras cuando la Generalitat aumente el presupuesto destinado al Consorcio. No obstante, Martín ha advertido que no descartan “otras posibles medidas de presión” mientras no exista un compromiso firme.

