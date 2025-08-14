Los bomberos del Consorcio interrumpen la huelga para trabajar en el incendio de Teresa

Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han decidido interrumpir la huelga de celo que llevan a cabo desde el pasado 1 de julio para atender la emergencia de Teresa de Cofrentes. La decisión se tomó este miércoles al conocer la declaración del nivel 2 de la situación del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat por el incendio causado por un rayo.

Según Helios Martín, delegado de UGT en el Consorcio, ha asegurado que, a pesar de sus reivindicaciones, siempre atenderán al ciudadano. Sin embargo, ha explicado que retomarán la huelga cuando se reduzca el nivel de emergencia, al no contar todavía con un acuerdo con el Consorcio, dependiente de la Diputación de València.

También ha lamentado las declaraciones del presidente del Consorcio , Avelino Mascarell, y la diputada de Hacienda, Laura Sáez, durante la rueda de prensa convocada a principios de agosto para hacer balance de la gestión del Consorcio, y ha denunciado que se les acusara de cobrar horas extra durante la DANA, cuando, dice, “fue una obligación que impuso la propia Administración por una mala gestión”.