Bernabé pide más atención para las pedanías del sur de València afectadas por la DANA

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado esta mañana la pedanía de La Torre-Faitanar para supervisar las actuaciones del Gobierno de España para la recuperación de los caminos rurales e infraestructuras agrarias tras la DANA del 29 de octubre. El Gobierno ya ha destinado 3 millones de euros para las comunidades de regantes, las explotaciones agrarias y caminos de las pedanías del sur de València.

Bernabé ha explicado que el Gobierno central, junto al Ministerio de Agricultura, sigue implicado en las tareas de recuperación en las pedanías del sur de la ciudad. En este sentido, ha asegurado que, desde la primera semana de la DANA, cada uno de los ayuntamientos se ocupó de garantizar a sus vecinos el acceso seguro a sus viviendas. No obstante, no ha dudado en mostrar su “sorpresa y tristeza” al constatar que el Ayuntamiento de València no lo ha hecho, a pesar de disponer de las ayudas transferidas.

Bernabé ha recordado que el Ayuntamiento de València dispone de 137 millones de euros transferidos por el Ejecutivo para emergencias que, según la delegada, podrían haber utilizado para poder reparar las zonas viarias de todas las pedanías afectadas por la DANA. En el caso de La Torre, los trabajos suponen una inversión de cerca de 190.000 euros para la limpieza de los restos arrastrados por la riada y la reconstrucción del muro del camino.

El Gobierno de España ha destinado más de 400 millones para la reconstrucción en la ciudad de València. De ellos, cerca de 140 millones de euros son para sufragar el 100% de la reparación y/o reconstrucción de las infraestructuras de titularidad municipal. Además, 85,7 millones de euros han sido aportados por Adif para la recuperación de la red de Cercanías

Bernabé ha concluido asegurando que van a seguir trabajando para que “la provincia de València esté mejor que antes del 29 de octubre”.