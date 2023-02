Baraja: "Somos el Valencia y tenemos que ir a ganar a cualquier campo"

Rubén Baraja ha ofrecido su rueda de prensa previa al encuentro que mañana lunes a las 21:00 horas disputará el Valencia frente al Getafe. Con 1 punto de los últimos 23 disputados no se plantea ir al Coliseum en busca del empate. "Somos el Valencia y tenemos que ir a ganar a cualquier campo. Esa debe ser nuestra ambición luego en el partido se pueden dar muchas circunstancias. Yo lo que quiero es cambiar la dinámica", afirma con rotundidad. Y añade que "Hay que asumir la situación como es. Yo pienso en el partido de mañana y no más allá. Pienso en competir mañana. De aquí no vamos a salir en uno o dos partidos. Esto va a ser un proceso largo y debemos tener una fortaleza brutal. Esto no es magia que ganas cinco partidos seguidos y ya está. Lo importante es el camino que tenemos que seguir y es fundamental que nuestros aficionados estén con nosotros".

Se enfrenta al que fuera su entrenador Quique Sánchez Flores

Rubén Baraja debutará en primera división y lo hará frente al que fuera su entrenador en el Valencia, Quique Sánchez Flores. "Quique tiene una dilatada trayectoria. Conmigo hicimos dos Champions. Tenía una forma de trabajar y de ver el fútbol que ha ido prolongando con el tiempo. Le doy un abrazo y le deseo suerte pero para el próximo partido y no este", afirma sobre su ex entrenador. "Quique ha tenido distintos registros pero tiene unos conceptos parecidos a los que busca un equipo: que no encaje, que sea competitivo. Como entrenador he mamado lo que he aprendido de otros entrenadores y Quique en su época siempre nos transmitía ese mensaje".

Solidez defensiva

Insiste Baraja en conseguir una solidez defensiva que ahora mismo brilla por su ausencia en el Valencia. Desde el mes de mayo no consigue mantener la portería sin encajar goles. "Una de las claves es no encajar. Llevamos mucho tiempo sin la portería a cero y para mi eso es vital. Tienes que evitar cometer errores y eso es algo que hemos tratado de decirles a los jugadores. Tenemos que hacer las cosas sencillas. Tenemos que ser un equipo poderoso en la faceta defensiva. Es uno de mis principios fundamentales porque si no encajas tienes muchas posibilidades de ganar. El equilibrio defensa-ataque es lo que tenemos que encontrar".

Y pese a la difícil situación, la palabra "miedo" no entra dentro de su vocabulario. "En la vida no se puede tener miedo. Hay pocas cosas a las que hay que tenerles miedo... una enfermedad, algo familiar. Mañana vamos a jugar un partido de fútbol. No podemos entrar en una dinámica en que esto sea jugarnos la vida cada partido. Hay que tener la cabeza fría porque eso te da claridad. Si entrenamos con preocupaciones, con la cabeza caliente nos equivocaremos en la toma de decisiones. Tenemos mañana que tener la mente lúcida. No podemos actuar con precipitación. Tenemos que hacerlo con confianza".

Contento con el vestuario

El técnico afirmaba estar contento con lo que se ha encontrado a su llegada. "No me ha sorprendido nada negativo del vestuario. He visto una predisposición muy buena a lo que hemos querido trasladarles. La diferencia en el fútbol son los detalles. Es clave en esta situación que ellos saquen su carácter, su personalidad y su orgullo. Que demuestren que la posición en la tabla no es la que merecen por su calidad. Lo emocional es muy importante. El vestuario está bien. Les he visto con buena predisposición, es un grupo con ganas de trabajar y asimilar las cuatro o cinco cosas que les hemos planteado. Les veo con ganas de dar la vuelta a la situación y generar un cambio. Deben creer en lo que vamos a hacer y que ellos sientan que ese es el camino".

Y recalcaba el mensaje enviado a ese vestuario. "Lo más importante cuando quieres generar un cambio es mandar un mensaje muy claro. Les he mandado un mensaje muy claro de exigencia. Me he encontrado con buena sensación pero se tiene que traducir en que mañana encuentre una respuesta en lo que yo espero: actitud, etc. Mañana jugarán once pero espero que los que no puedan aportar también. El objetivo es que ellos son los que pueden mejorar la situación. Lo más importante no es quien juegue sino que el equipo tenga comportamientos colectivos, que tengamos buenos automatismos con la pelota y sin ella. Tenemos que tener esa seguridad de tener un equipo bien armada. Tenemos que ser un equipo capaz de que no nos hagan ocasiones y no cometer errores".

Los pequeños detalles

Para Baraja es fundamental cuidar los pequeños detalles porque ahí es donde se consiguen las victorias. "Cuando analizas una situación de este tipo en el que el equipo no genera resultados y quieres generar un cambio tienes que transmitirles a los futbolistas cual es tu plan. Tienes que encontrar un objetivo creíble, no puedes llegar aquí y decir que lo vamos a solucionar porque somos el Valencia. Y tercero deben sentir que están en un gran club Yo no me conformo con competir y hacer un buen partido. Vamos a jugar con un equipo que está en una situación como la nuestra y se va a decidir por pequeños detalles. Hay que tocar todas las patas que nos puedan acercar a la victoria".