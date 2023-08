Baraja reclama que el club fije un objetivo real para evitar frustraciones

Rubén Baraja no quiso hablar mucho del mercado en la previa del encuentro ante la UD Las Palmas. Sin embargo volvió a lanzar el mensaje de que debe ser el club el que fije el objetivo y no el entrenador una vez concluido el mercado el próximo 31 de agosto. Además el Pipo habló de objetivos reales para no generar unas expectativas que lleven al aficionado a la "frustración".

"Los objetivos no los marcan los entrenadores, los marcan los clubes con la plantilla de la que dispones. Y lógicamente tendremos que marcarnos un objetivo acorde a las posibilidades de mercado que hayamos tenido, de cómo nos hayamos reforzado. Y decirle a la gente realmente cual es el objetivo de la temporada porque sino al final vamos a estar otra vez generando expectativas más altas de las que tenemos. Y así vas todo el año con una sensación de frustración tremenda", afirmaba con rotundidad el entrenador.

Sobre la posible llegada de Canós una vez traspasado Racic no quiso hablar. "No puedo hacer valoraciones de algo que realmente no te lo puedo decir. Sé que hay operaciones en marcha y ya veremos que es lo que va sucediendo. Pero es evidente que ya hemos comentado en muchas ruedas de prensa y no voy a volver a insistir en el tema", afirmaba el vallisoletano.

Su inquietud: el partido ante la UD Las Palmas

Le preguntaban si estaba inquieto a estas alturas del mes de agosto viendo que aún no ha llegado ninguno de los seis fichajes que reclamaba: "mi gran inquietud está en el partido de mañana y jugar en un campo como Mestalla con tu gente empujando desde el inicio es algo que tenemos que conseguir. Es un equipo joven que habrá partidos en los que se equivoquen y necesitarán el apoyo. La afición debe estar de nuestro lado y los jugadores deben sentir que tiene el aplauso de los aficionados".

Un aplauso que no tendrán será el de la Grada de Animación Joven que cumplirá el segundo de los tres partidos de sanción. De esta circunstancia se lamentaba Baraja asegurando que "tenemos que sobreponernos a esta circunstancia, como a todo lo que va sucediendo. Sabéis que muchas veces son esa gente joven la que empieza con los cánticos. Son muy importantes para nosotros y los que empujan y transmiten al resto".

La victoria ante el Sevilla no cambia nada

El Valencia ganó en el Pizjuán contra todo pronóstico. Pese a ello Baraja afirmaba que "eso no cambia nada. Cada partido es difícil porque el nivel de la Liga es muy alto y cualquier equipo te puede complicar. Mañana quiero ver a mi equipo competir bien ante la UD Las Palmas. Lo que pasó el otro día fue el premio al gran trabajo y a cómo lo afrontamos y trabajamos. Ahora es en un escenario diferente".

