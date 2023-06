Baraja da el OK al fichaje de Ozkacar

Ha causado sorpresa la decisión de que el Valencia CF pagara 5 millones de euros por Cenk Ozkacar, central que en la última fase de la temporada no ha tenido minutos con Rubén Baraja. Sorpresa por el precio en economía de guerra y sorpresa por no ser el central titularísimo en el club de Mestalla.

Según las informaciones a las que hemos tenido acceso el fichaje responde a consenso entre las partes, incluso la de Rubén Baraja que lo considera un jugador que en un contexto no de supervivencia puede rendir además de crecer fruto de la edad que tiene, 22 años. Su no presencia en los últimos partidos de la temporada ha respondido a que el entrenador vallisoletano decisión, en el contexto de no bajar, por la experiencia en la plantilla donde Diakhaby y Paulista cumplían con esos preceptos. Es más, sobre este último Paulista, hay dudas sobre su continuidad, por sus lesiones que este año han ido a más y por un sueldo que ahora mismo no puede asumir el club teniendo en cuenta el número de partidos que juega el hispano brasileño- Su futuro no está garantizado y se va a tender a una posible salida, de ahí el hecho de que el Valencia haya acometido el fichaje del central turco.

De hecho, este fichaje entraña otras lecturas, como la "independencia" de Corona como director deportivo tal y como pidió en el último viaje a Singapur, y la confianza de que Rubén Baraja continuará debido a que se ha consultado por dicho movimiento. ¿Acertado? el tiempo dirá ¿arriesgado? teniendo en cuenta el poco dinero del que dispone el club, por un no titular, parece arriesgado pero claro, es el Valencia de Meriton, y en este Valencia todo puede pasar.