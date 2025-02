El bando fallero de València recomienda no tirar petardos en varias franjas horarias

El Ayuntamiento de València recomienda no tirar petardos entre las 9.00 y las 10.00 horas y entre las 15.00 y las 17.00 horas para respetar en descanso vecinal y el bienestar animal, limita el ruido nocturno del interior de las carpas falleras y de discomóviles y verbenas al aire libre y adelanta al 4 de marzo la instalación de algunas carpas, como recoge el bando de las Fallas 2025.

Igualmente, queda prohibido el disparo de cualquier artificio pirotécnico en todo el Jardín del Turia y en las zonas de juegos infantiles, a excepción de los espectáculos del programa oficial de Fallas y aquellos que excepcionalmente y por los servicios municipales competentes pudieran autorizarse. La Policía Local podrá decomisarlos o retirarlos y denunciar a las personas infractoras de esta disposición.

Carpas

Respecto a la instalación de carpas en vía pública o en espacios de propiedad municipal se autorizará desde el día 6 de marzo hasta las 7 horas del día 21 de marzo, aunque podrán montarlas el día 4 si están en solares y zonas ajardinadas o peatonales y el día 5 si se montan en aparcamientos o zonas de tráfico que no afecte a las líneas de la EMT ni afecten por completo a la circulación viaria.

Los puestos de mercadillos y alimentación, así como buñolerías y masas fritas, no podrán exceder una altura máxima de 3,5 metros para no entorpecer la visual de los bajos comerciales y edificios monumentales y, con carácter general, no podrán exceder los 8 metros de largo por 3 metros de ancho.

En relación a la ordenanza de contaminación acústica, en el interior de las carpas ubicadas en el dominio público, no se podrán superar 85 dB con limitador y durante la celebración de verbenas, discomóviles y otras actividades con emisiones sonoras al aire libre, no se podrán sobrepasar 90 dB y se exigirá el limitador-registrador.

El Servicio de Estacionamiento Regulado con Limitación Horaria quedará modificado desde las 09:00 horas del día 10 de marzo hasta las 09:00 horas del día 20 de marzo en todo el término municipal, de tal manera que se suspende la regulación de la zona azula, la zona naranja pasará a ser exclusiva para residentes las todo el día y la zona verde mantendrá su funcionamiento habitual.