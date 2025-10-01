Mazón anuncia un Centro de Referencia en Atención al Trauma Psicológico para afectados por la riada, mujeres víctimas de violencia de género y menores que han sufrido abusos sexuales

Las personas afectadas por la DANA, las mujeres víctimas de violencia de género o los menores que han sufrido abusos sexuales dispondrán a finales de 2026 de un Centro de Referencia en Atención al Trauma Psicológico. Lo ha anunciado este miércoles el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

El president, también ha adelantado que la Generalitat acometerá la mejora de las instalaciones de Salud Mental de los hospitales que dan asistencia a las áreas afectadas por la riada con la puesta en marcha de nueva Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del Hospital General de Valencia, o la Unidad de Hospitalización para la Infancia y la Adolescencia del Hospital Doctor Peset. Asimismo, ha señalado la próxima apertura de hospitales de día, tanto para adultos como para la infancia y adolescencia, en los departamentos afectados por las riadas, una vez se concluya el proceso de licitación pública que ya está en marcha.

De igual modo, ha adelantado la suscripción de un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de la Comunitat Valenciana, “para financiar los equipos de apoyo psicosocial que ya están trabajando en los municipios afectados por las riadas”. El president, ha recordado que desde el primer momento se desplegaron en el terreno 13 equipos de salud mental con 124 profesionales, que atendieron a más de un millar de personas en los municipios afectados.

Además, ha subrayado que en el último pleno del Consell se ha autorizado la creación de un servicio pionero de prevención del suicidio con seguimiento proactivo las 24 horas, que atendrá a pacientes de alto riesgo, así como a sus familiares. Este centro contará con un equipo de 42 psicólogos con formación específica.

Reacciones afectado de la DANA

Algunos afectados por la riada, especialmente lo que han perdido a algún familiar durante la tragedia, han criticado este anuncio. Aseguran que el president, Carlos Mazón, nunca se ha puesto en contacto con ellos y que la ayuda psicológica que están recibiendo desde el pasado 29 de octubre es la del Ministerio de Sanidad. Así lo han contado a Onda Cero, Saray de Montserrat, Susana de Catarroja y Rosa de Albal.