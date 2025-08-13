OBRAS

El Ayuntamiento de València ultima las obras de mejora del acceso peatonal al apeadero de la Font de Sant Lluís

La actuación municipal incluye la construcción de un tramo de acera de 200 metros y prevé una zona arbolada de sombra con bancos

Amparo Sánchez

Valencia |

Zona en la que se están ejecutando los trabajos por parte del consistorio.
Zona en la que se están ejecutando los trabajos por parte del consistorio. | Ayuntamiento València

El Ayuntamiento de València está ultimando las obras de mejora del acceso peatonal al apeadero de la Font de Sant Lluís, lo que facilitará la conexión del vecindario de la Fonteta con la instalación ferroviaria.

Las obras han consistido en la prolongación de la acera existente en la margen sur del camino del Molí de les Fonts, que une el apeadero con el área urbanizada del barrio de la Fonteta de Sant Lluís, en concreto con la plaza Músic Cuesta, a unos 200 metros al este de la estación. Este tramo enlaza igualmente con la acera de la calle Vicari José Ramón.

Para Juan Giner, concejal de Urbanismo y alcalde en funciones, que ha visitado la zona este miércoles se consigue un tránsito amable hacia la estación.

Estas obras se enmarcan dentro de la actuación que viene realizando en los últimos años el Ayuntamiento de València de adecuación y rehabilitación de los entornos y espacios públicos urbanos, para mejorar y completar la urbanización existente en las aceras y las calzadas de la ciudad.

