El Ayuntamiento de Valencia supera al cierre de julio los registros de ejecución de inversiones de todos los años de Compromis-PSOE

Según fuentes municipales la ejecución de inversiones en los siete primeros meses del año asciende a 65,66 millones de euros mientras que con el anterior ejecutivo de Compromis-PSOE, la ejecución fue de 30,82 millones en el mismo periodo de 2021 y de 55,84 en 2022.

También presenta una notable mejora con respecto a los primeros siete meses de 2023, año en que PSOE y Compromis gobernaron hasta el 17 de junio. A 31 de julio de ese año la ejecución de inversiones ascendió a 60,46 millones. Es decir, 5,2 millones menos de lo ejecutado en el presente ejercicio.

Según la concejal de Hacienda y Presupuestos María José Ferrer San Segundo se confirma la tendencia de más inversión mientras reducen la deuda.

Según la responsable municipal al analizar otras fases de la tramitación de las inversiones, los números refrendan la tendencia y avalan la gestión del actual equipo de gobierno.