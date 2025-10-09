El Ayuntamiento de València realiza un acto alternativo a la procesión cívica para retornar la Senyera al Museo de la Ciudad

El Ayuntamiento de València ha suspendido definitivamente la Procesión Cívica prevista para este 9 d'Octubre por la alerta naranja por lluvias, en la que es la quinta vez en la historia que este acto se cancela a causa de las precipitaciones. Así lo ha confirmado este jueves la alcaldesa de València, María José Catalá, sobre las 11.00 horas, después de que el miércoles avanzara la suspensión del acto, que tenía previsto comenzar a las 12.00 horas, en caso de mantenerse en la ciudad el aviso naranja por lluvias.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha confirmado que han esperado "hasta el último minuto" y habían mantenido los dispositivos activos, las calles cerradas y "todo organizado" para poder llevar a cabo la procesión "con muchísima ilusión". Catalá ha señalado que esta "regla no escrita"(suspender, no aplazar) también se ha seguido en otras ocasiones, como en el acto de la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados en Fallas o los del día del patrón.

"Entiendo que hay que seguir esa dinámica de respeto hacia el día de hoy", ha asegurado, y por ello se ha decidido hacer un pequeño acto "con toda la dignidad", un recorrido de la Senyera por el Salón de Cristal del Ayuntamiento hasta de devolver la bandera de los valencianos al Archivo municipal.

Catalá ha señalado asimismo que este 9 d'Octubre está marcado por "un año difícil" como consecuencia de la tragedia del pasado 29 de octubre, en el que "nuestro himno ha sonado más veces que nunca, no solo en nuestra ciudad sino en todos los pueblos de la comunidad y más allá. Ha sonado en estadios de fútbol, en otras comunidades, en otras tierras que han rendido homenaje a la fortaleza del pueblo valenciano".

La alcaldesa ha destacado asimismo que ha sido "un año de fortaleza", en el que "nuestro himno", que apela a que "los valencianos nos levantamos a pesar de la adversidad", ha cobrado más sentido que nunca, por todas las cicatrices que quedarán tras la dana.