El Ayuntamiento de València invita a tres empresas a participar en el concurso para adjudicar la explotación del polideportivo de Abastos

Según ha sabido Onda Cero, el Ayuntamiento de València ha invitado a tres empresas a participar en el concurso para renovar el contrato de gestión del polideportivo municipal con piscina ubicado en el antiguo Mercado de Abastos. El consistorio puso en marcha el verano pasado este proceso de licitación a través de la fórmula de “procedimiento restringido”, mediante la cual se invita a un reducido número de empresas a presentar ofertas.

Una de las mercantiles que ha recibido la invitación es Demmero Group 21, que opera la marca ‘Suma’ y tiene su sede en Alboraia. Actualmente gestiona, entre otras instalaciones, la Piscina Valencia. También ha sido invitada a presentar una oferta la empresa madrileña Gestión y Dinamización de Espacios Deportivos, propietaria de la red de gimnasios ‘Ágora’. Finalmente, la última de las mercantiles a las que se ha dirigido el Ayuntamiento es la gallega Sidecu, que ha venido gestionando en València a lo largo de los últimos años tanto el complejo de Abastos como la Piscina de Aiora. Las tres han acepado la invitación del consistorio y han presentado ya sus ofertas, que están siendo analizadas por los técnicos municipales del área de Contratación.

El actual contrato de gestión del complejo deportivo municipal de Abastos lleva años caducado, lo que ha generado una progresiva degradación de las instalaciones. Por ese motivo, la nueva empresa gestora deberá solucionar las deficiencias que presentan el polideportivo y la piscina, a cambio de explotar el complejo durante un período de 25 años.

El plan de viabilidad de la explotación de este complejo encargado por el Ayuntamiento el año pasado valoró en alrededor de 9 millones de euros la inversión necesaria para solucionar las deficiencias de las instalaciones, que fueron inaguradas en 2003.

El contrato tiene un valor estimado de casi 102 millones de euros. No obstante, al tratarse de una concesión de servicios no conlleva gasto, ya que la empresa que se haga cargo deberá ingresar al Ayuntamiento un canon fijo y otro variable.

Desde hace unos meses el Ayuntamiento tiene en marcha la rehabilitación exterior de este antiguo mercado. Una inversión cercana a los dos millones de euros devolverá todo su esplendor a este recinto modernista obra del arquitecto Javier Goerlich. El edificio está catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL) y constituye un ejemplo significativo de arquitectura racionalista en la ciudad.