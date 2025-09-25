El Ayuntamiento de València impulsa una Red Nacional de Destinos Urbanos

El Ayuntamiento de Valencia está trabajando en el impulso de una Red Nacional de Destinos Urbanos que permitirá compartir experiencias, soluciones y estrategias con otras ciudades que enfrentan retos nuevos y similares en la gestión turística. La alcaldesa de València Mª José Catalá ha avanzado que ya está en contacto con otras ciudades para trabajar y defender ante organismos nacionales e internacionales un modelo distinto al ‘sol y playa’.

El objetivo es crear una Red Nacional de Destinos Urbanos en la que poner en común aspectos como el control de flujos de visitantes y la planificación urbana hasta la regulación de alojamientos turísticos y la sostenibilidad social.

Catalá ha recordado que el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2028 apuesta por un turismo de calidad y no por un turismo low cost que no respeta la ciudad. Además el Ayuntamiento ultima un Modelo de Intervención Turística frente a EmergenciasClimáticas (MITEC), pionero en España, con protocolos que tengan en cuenta las singularidades del turismo en momentos de emergencia climática y convierta al sector en un punto de apoyo para ayudar al vecindario afectado en caso de emergencia.