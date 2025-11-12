El Ayuntamiento de València extiende el ‘cheque escolar’ y las becas de comedor al alumnado de 3 años

El Ayuntamiento de València ha dado una buena noticia para las familias que tienen hijos escolarizados en enseñanza infantil. El consistorio ha decidido ampliar las ayudas del ‘cheque escolar’ y la beca comedor para incluir también al alumnado de 3 años de edad. De esta manera, el gobierno local ha acordado ampliar la convocatoria a los nacidos en el año 2022, cuando inicialmente la convocatoria solo iba dirigida a los escolares de 4 y 5 años.

La convocatoria que abarca ambas ayudas cuenta este curso 2025/2026 con un presupuesto inicial de 283.140 euros. Se contemplan ayudas a las familias de hasta 120 euros en el caso del Cheque escolar, y hasta 94,45 euros en el caso de la becade comedor, ambas en 11 mensualidades.

El plazo de entrega de las solicitudes concluirá el próximo día 19 de noviembre. Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva y van destinadas a sufragar los gastos de enseñanza y de alimentación en comedor escolar de las niñas y niños escolarizados, hasta un máximo de 11 meses (de septiembre de 2025 a julio de 2026) durante el curso actualmente en marcha.

Se contemplan como gastos subvencionables: en el caso del Cheque escolar, las cuotas de enseñanza/actividades educativas del curso, hasta 11 meses (no se incluyen las actividades extraescolares, horarios especiales, libros, material, matrículas…). En el caso de las Becas comedor, se incluyen las cuotas del servicio de comedor del curso, hasta 11 meses y, tal como se recoge en las bases de la convocatoria, su uso para otros fines conllevará la pérdida de la condición de persona beneficiaria.

La concejala de Educación, Rocío Gil, ha manifestado que “se trata del mayor plan de ayudas a la conciliación de la historia de la ciudad, con un cifra récord de beneficiarios de beca comedor, con la implantación de las 'escuelas matineras', y con un incremento de la dotación para el material escolar”.

Requisitos

Pueden ser beneficiarios de estas ayudas los niños y niñas nacidos en los años 2020, 2021 y 2021, empadronados en València durante el curso 2025/2026, pero se exceptúan los casos de menores escolarizados en centros públicos o con concierto educativo pleno (salvo que tengan autorizadas plazas privadas no concertadas parar cursar el segundo ciclo de Educación Infantil), o que ocupen un puesto escolar o utilicen un servicio de comedor sostenido totalmente con fondos públicos. Tampoco el alumnado que ocupe una plaza escolar en una escuela o centro que disponga de servicio gratuito de comedor.

También pueden ser beneficiarios aquellos menores alumnos y alumnas de Educación Infantil nacidos a partir del 1 de enero de 2020, de 3 a 5 años de edad, empadronados en la ciudad durante todo el curso, lo mismo que sus progenitores o representantes (en las bases se establecen determinados matices para los casos de custodia, trabajo, adopción, necesidades especiales y los casos de centros situados en municipios limítrofes).

Además de la renta, se contemplarán también como criterios de baremación: la diversidad funcional / dependencia (1 punto por caso), familia numerosa general (1) o especial (1,5), parto múltiple (0,5), monoparental general (1) o especial (1,5), desempleo (1 por miembro). Y serán beneficiarios directos con acceso garantizado a los importes máximos (11 meses) quienes tengan Renta Valenciana de Inclusión, acogimiento familiar o sean víctimas de violencia de género.