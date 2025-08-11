El Ayuntamiento de València activa los ocho cañones de agua del parque natural de la Devesa de El Saler ante la ola de calor

Este sistema preventivo está formado por una red de sensores y estaciones meteorológicas que permiten monitorizar el riesgo en tiempo real y, en caso de incendio, simular su evolución para anticiparse y planificar las labores de control y extinción, así como de cámaras que ayudaran a la rápida detección y evolución del fuego. Además tal y como ha explicado el concejal de emergencias Juan Carlos Caballero se ha reforzado la vigilancia con patrullas.

El concejal ha recordado algunas recomendaciones y medidas de autoprotección ante las altas temperaturas y la ola de calor como es limitar las salidas, suspender el ejercicio y los trabajos al sol; beber agua frecuente y bebidas isotónicas si hay sudor intenso; refrescarse varias veces al día. así como vigilar a niños, mayores y mascotas.

Fuentes

Recordar que para sobrellevar los efectos de calor València dispone de la red municipal de medio centenar de fuentes de agua filtrada repartidas por la ciudad, que dispensan de forma gratuita agua declorada y refrigerada.