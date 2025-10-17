El Ayuntamiento licita la reforma del CEIP San José de Calasanz

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha acordado hoy licitar las obras de remodelación integral y ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San José de Calasanz, ubicado en el barrio del Grao. Esta es otra de las actuaciones pendientes en la ciudad del ‘Pla Edificant’ del anterior ‘govern del Botànic’ de la Generalitat para la construcción y mejora de centros docentes.

El anterior ejecutivo municipal de Compromís y PSPV-PSOE aprobó el proyecto de esta intervención en 2022, pero nunca llegó a licitar las obras, lo que ha provocado que el coste previsto se haya disparado. En este sentido, este pasado verano el PP y Vox acordaron aumentar el presupuesto en dos millones de euros, con lo que las obras costarán un total de 5 millones. El plazo de ejecución previsto es de 12 meses. El portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, ha explicado este viernes en qué consistirá la actuación:

El CEIP San José de Calasanz, cuya construcción data del año 1944, está ubicado en la calle Bello y consta en la actualidad de cuatro unidades de educación Infantil y seis de Primaria. Cuando se ejecuten los trabajos pasará a tener un aula de Primer Ciclo de Infantil de 2 años; tres de Infantil de tres a seis años; seis aulas de Primaria y un comedor con capacidad para 180 escolares en dos turnos.

Reforma y ampliación

El proyecto de reforma contempla una primera fase de adecuación de la edificación principal existente, donde se alojará todo el programa de Primaria, la administración y comedor. El resto del colegio se demolerá para dar paso a dos nuevas edificaciones, una en el sur de la parcela, donde se ubicará el gimnasio y la otra, al este, donde se levantarán las aulas de educación Infantil.

Una vez terminadas las obras, el acceso del alumnado de Infantil se realizará desde la avenida de França, esquina con la calle Bello, a través de un patio delimitado y separado del resto. Los alumnos y alumnas de Primaria entrarán por el acceso principal de la calle Bello. Del mismo modo, el centro dispondrá de dos accesos de vehículos para el mantenimiento de las pistas deportivas y para el suministro de la cocina.

A su vez, el patio de Primaria tendrá una pista polideportiva, una zona de solera y otras zonas ajardinadas, y será un área de carácter inclusivo, que contará con espacios donde se propicien tanto los juegos de la pelota como de otro tipo, a través de la instalación de mesas de juego, zonas de bancos y porches.