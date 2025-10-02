El Ayuntamiento invertirá tres millones para remodelar todas las IDE de la zona norte de València

Según ha sabido Onda Cero, el consistorio ha licitado la redacción del proyecto para llevar a cabo la remodelación de todas las Instalaciones Deportivas Elementales (IDE) de la zona norte de la ciudad. La actuación incluirá un total de 23 instalaciones situadas en los distritos de Campanar, La Saidïa, Algirós, Benimaclet y Rascanya, así como en las pedanías de Borbotó, Carpesa, Massarrojos, Beniferri y Benimàmet. Entre ellas se incluyen el ‘skate-park’ situado en el tramo VI de los jardines del Turia, junto al puente de San José, así como el ‘pumptrack’ (pista para bicicletas BMX) de Benimàmet, construido hace apenas un año.

Las IDE son pequeñas instalaciones deportivas al aire libre, que se encuentran en la mayoría de los casos en parques o jardines. El proyecto permitirá remodelar los vallados y los pavimentos, además de modernizar aquellos elementos deportivos que hayan quedado obsoletos.

Será el proyecto básico licitado ahora el que fije el presupuesto de los trabajos, si bien el Ayuntamiento calcula que el coste rondará los tres millones de euros. La duración estimada de las obras será, como máximo, de 12 meses, aunque también este será un aspecto que se determine en el proyecto.