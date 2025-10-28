El Ayuntamiento intenta adjudicar por tercera vez un jardín del barrio de Albors

Veremos si esta vez se cumple el dicho y “a la tercera va la vencida”. El Ayuntamiento de València va a intentar por tercera vez ejecutar las obras para remodelar la zona ajardinada situada entre las calles Rodríguez de Cepeda y Manuel Candela, en el barrio de Albors. Según ha sabido Onda Cero, el consistorio ha licitado de nuevo el concurso para adjudicar este contrato, que quedó desierto en los dos primeros intentos porque ninguna empresa presentó ofertas.

Se trata de una actuación aprobada en uno de los procesos de presupuestos participativos del mandato pasado, cuando también se licitó por primera vez, concretamente en 2021. El segundo intento fue a finales de 2024. Pero en ambos casos, como decimos, no hubo ofertas y el concurso quedó desierto.

Ahora, el consistorio ha convocado una nueva licitación en la que el coste de la obra de reduce a 148.000 euros, frente a los 180.000 del último concurso, mientras que el plazo de ejecución previsto se mantiene en 4 meses.

Así será la actuación

La parcela sobre la que se prevé intervenir cuenta con una superficie total de 1921 metros cuadrados. El proyecto contempla alejar del tráfico la zona de juegos del jardín para garantizar la seguridad de los niños y, por el contrario, acercar a la calzada el área de socialización de perros.

Uno de los elementos principales será la construcción de un pequeño montículo piramidal escalonado, desde el que se accederá a tres toboganes. También está previsto talar uno de los grandes ficus que existen en el centro del jardín.