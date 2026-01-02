El Ayuntamiento encarga a la Fundación Amigó la creación de 50 nuevas plazas municipales de albergue para personas sin hogar

El Ayuntamiento de València ha adjudicado el contrato para crear 50 nuevas plazas de albergue municipal urgente para personas sin techo. Se trata de plazas dirigidas de manera específica a hombres que viven en la calle y carecen de red familiar de apoyo.

Como adelantamos en Onda Cero el pasado mes de septiembre, será la Fundación Amigó de atención a colectivos vulnerables la que ofrezca estas plazas. En un principio, el contrato había sido adjudicado a la empresa gallega Osventos que, sin embargo, fue finalmente excluida porque no acreditó disponer del local necesario para poder ofrecer el servicio, tal y como exigen los pliegos del concurso. Esa circunstancia ha provocado que el encargo haya pasado a la Fundación Amigó, que quedó en segunda posición.

La entidad cobrará 1,8 millones de euros por gestionar estas nuevas plazas de albergue durante un plazo de dos años, prorrogables por otros dos más. Además, su oferta incluye crear 10 plazas más en los meses más fríos del año (diciembre, enero y febrero).

Perfil de los usuarios

El perfil de usuario al que va destinado este servicio corresponde al de “un varón que goza de autonomía suficiente para el desarrollo de sus funciones vitales básicas y las acciones de la vida diaria, sin requerir la asistencia de una tercera persona”, pero que carece de un hogar como “consecuencia de la precariedad o inaccesibilidad laboral y por no disponer de una red social o familiar de apoyo”. Se trata de personas que no se encuentran en una arraigada situación de exclusión social, vinculada a algún tipo de patología mental o drogodependencia.

La prestación del servicio a los usuarios incluye la alimentación (desayuno, comida, merienda y cena) todos los días del año, ropero básico, productos de higiene personal, descanso en habitaciones, actividades ocupacionales, lavado de ropa mediante máquinas automáticas, así como la limpieza en zonas comunes y los dormitorios. Además, el personal profesional de la Fundación Amigó elaborará un diagnóstico social y de proyecto de intervención individual de cada usuario, seguirá y orientará a cada uno de ellos en la gestión de trámites habituales con las administraciones, además de ofrecerles los recursos sociales y formativos disponibles. Del mismo modo, la entidad proporcionará a los usuarios que lo precisen clases diarias (de lunes a viernes) de formación básica en lengua castellana para extranjeros, con una concepción de ‘español de urgencia’ o de ‘primeros pasos en el español para alumnos extranjeros’.